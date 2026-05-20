Росгвардия провела урок антитеррора в Наро-Фоминске 18 мая

Профилактическое занятие «Вместе против террора» прошло 18 мая 2026 года в Центральном доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Его участниками стали более 100 учеников 7–8-х классов, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области рассказали школьникам о понятии экстремистской деятельности, ее видах и целях подобных преступлений. Для наглядности подросткам показали тематический видеоряд о последствиях террора, его жертвах и разрушительном воздействии на общество.

Особое внимание правоохранители уделили правилам поведения при угрозе теракта и обнаружении подозрительных предметов. Учащимся напомнили о важности гражданской бдительности и разъяснили задачи, которые сотрудники Росгвардии выполняют для обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых объектов.

В завершение встречи школьникам раздали памятки «Противодействие терроризму» и «Терроризм — угроза обществу». В них собраны рекомендации о действиях при угрозе теракта и при обнаружении взрывных устройств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.