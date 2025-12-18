Росгвардия провела учения операторов дронов в Подмосковье

В ходе тренировки особое внимание уделили совершенствованию навыков работы со специализированными программами для моделирования и проектирования дронов под конкретные задачи. Росгвардейцы также отрабатывали пилотирование с помощью компьютерного симулятора.

Во время учений был отработан алгоритм отражения атаки беспилотников. Участники показали слаженность, оперативность и высокий уровень подготовки, что позволило успешно выполнить поставленные задачи.

Подобные тренировки повышают боеготовность спецподразделений и помогают адаптировать тактику к современным угрозам для защиты гражданского населения.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.