Росгвардия провела патриотическую акцию в Коломне Подмосковья

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны организовали выставку у Коломенского кремля в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», приуроченной к 10-летию войск национальной гвардии РФ. Горожанам показали технику, экипировку и провели тематические занятия для детей, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Мероприятие прошло на площадке у Коломенского кремля. Сотрудники представили элементы экипировки, вооружение и специальную технику подразделения. Особый интерес у посетителей вызвали беспилотные летательные аппараты и современные средства радиоэлектронной борьбы.

Росгвардейцы рассказали о работе звуковых и световых спецсигналов служебных автомобилей, а также объяснили, как сотрудники оповещают граждан и координируют действия на месте происшествия.

Для детей организовали творческую зону. Ребята раскрашивали изображения военной и специальной техники и участвовали в патриотических викторинах.

«Проведение подобных мероприятий является не только важной составляющей профилактической и профориентационной работы с подрастающим поколением, но и эффективным способом укрепления доверия общества к нашей службе. Такие встречи дают гражданам четкое представление о том, как обеспечивается безопасность в регионе», — отметил начальник Коломенского ОВО полковник полиции Андрей К.

В завершение акции посетителям вручили сувениры с символикой Росгвардии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.