Росгвардия провела ярмарку вакансий в Орехово-Зуеве

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны приняли участие в ярмарке вакансий для студентов местных колледжей в Подмосковье. Они рассказали о службе, требованиях к кандидатам и возможностях карьерного роста, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Во время встречи представители вневедомственной охраны разъяснили особенности службы, основные задачи подразделений и условия поступления. Особое внимание они уделили открытым вакансиям, социальным гарантиям и перспективам профессионального развития в структуре ведомства.

Студенты задали вопросы о порядке трудоустройства, условиях прохождения службы, нормативах физической подготовки и возможностях дальнейшего карьерного роста.

«Служба во вневедомственной охране — это не только ответственная работа, но и стабильность, а также реализация себя в важной для общества сфере», — отметил заместитель начальника Орехово-Зуевского ОВО подполковник полиции Алексей Ц.

Он добавил, что открытый диалог помогает молодежи осознанно подходить к выбору профессии и повышает интерес к службе в правоохранительных органах.

Подать заявление о приеме на службу в упрощенном порядке можно на сайте Главного управления Росгвардии по Московской области, воспользовавшись интерактивной кнопкой «Хочу служить в Росгвардии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.