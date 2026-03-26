Росгвардия провела флешмоб к 10-летию в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области организовали в регионе масштабный флешмоб в честь 10-летия ведомства и 215-й годовщины войск правопорядка. В акции задействовали 30 патрульных автомобилей вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

На одной из площадок Подмосковья 30 служебных автомобилей выстроились в символичную надпись «10 лет». Свет фар и четкая геометрия построения создали яркую визуальную композицию, подчеркнув слаженность действий личного состава.

Флешмоб посвятили десятилетию со дня образования Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка. В ведомстве отметили, что за это время подразделения укрепили позиции в обеспечении общественной безопасности, правопорядка и защите интересов государства.

Акцию инициировало Главное управление Росгвардии по Московской области. Для участников юбилейная дата стала не только праздничным событием, но и поводом подвести итоги службы и отметить преемственность традиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.