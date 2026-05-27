Росгвардия провела экскурсию для кадетов в Подмосковье

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны 25 мая организовали для кадетов экскурсию в Отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского в Подмосковье в честь 10-летия Росгвардии, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Кадеты познакомились с историей, традициями и современной деятельностью подразделений Росгвардии. Особое впечатление на школьников произвело посещение отряда специального назначения «Витязь». Ребятам рассказали о становлении подразделения, его боевом пути и наиболее сложных служебно-боевых задачах, а также о мужестве военнослужащих, которые обеспечивают безопасность государства и граждан.

В музее дивизии экскурсоводы представили историю соединения от периода Великой Отечественной войны до современного этапа службы. Отдельное внимание уделили подвигам военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной операции.

Кадеты также осмотрели выставку современной специальной техники и вооружения, включая образцы трофейной техники, доставленной из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, школьники посетили турнир по боксу на территории дивизии и присоединились к патриотической акции «Сирень Победы». Вместе с военнослужащими они высадили кусты сирени и возложили цветы к мемориалу погибшим бойцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.