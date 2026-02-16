сегодня в 15:13

Росгвардия провела день открытых дверей для кадетов в Коломне

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии 14 февраля организовали день открытых дверей для кадетского класса школы в Сергиевском, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Дни Росгвардии», посвященной 10-летию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка. Кадетам рассказали об истории формирования Росгвардии и продемонстрировали вооружение, экипировку и специальные средства, используемые в службе.

Школьники смогли ознакомиться с современным оснащением, подержать его в руках и задать вопросы о тактико-технических характеристиках. Особое внимание уделили правилам безопасного обращения с оружием.

Сотрудники Росгвардии провели показательное выступление с элементами рукопашного боя, приемами обездвиживания и обезоруживания условного правонарушителя. Завершилось мероприятие демонстрацией задержания условных злоумышленников, что позволило продемонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников. В конце встречи кадеты поблагодарили организаторов за познавательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.