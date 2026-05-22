Росгвардия представила кадет на слете в Подмосковье

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны 20 мая 2026 года организовали участие подшефного класса в муниципальном слете «Кадетская слава» в Подмосковье. Мероприятие прошло в рамках 10-летия Росгвардии, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В программу слета вошли соревнования по строевой, огневой и физической подготовке, военной топографии и истории Отечества. Подготовкой кадет в течение учебного года занимались сотрудники ведомства, которые проводили регулярные практические занятия и выступали наставниками.

Команда подшефного кадетского класса школы № 18 имени Подольских курсантов показала высокий уровень подготовки. Результат стал итогом системной работы под руководством офицеров Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Для нас важно передать ребятам настоящий офицерский опыт и наши традиции. Мы основательно готовили кадет школы № 18, и на слете они доказали, что являются достойными преемниками Подольских курсантов», — отметил заместитель начальника Подольского отдела вневедомственной охраны капитан полиции Денис Х.

Сотрудники подмосковного главка Росгвардии на постоянной основе оказывают наставническую поддержку молодежи, помогая готовить ее к будущей службе и новым вызовам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.