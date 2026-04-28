Росгвардия Подмосковья совершила почти 1,8 тыс выездов по тревоге за неделю

Сотрудники Росгвардии за неделю 1772 раза выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье и обеспечили безопасность 136 мероприятий. По подозрению в преступлениях и административных правонарушениях задержаны 734 человека, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

За отчетный период сотрудники вневедомственной охраны оперативно реагировали на сигналы с охраняемых объектов. Благодаря их действиям краж на этих объектах не допущено. Также росгвардейцы обеспечили правопорядок во время проведения 136 массовых мероприятий.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели 1 272 проверки условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 183 единицы оружия. Сотрудники составили 237 административных протоколов за нарушения законодательства в сфере оборота оружия и аннулировали 43 разрешения.

Кроме того, подразделения специального назначения выполнили 19 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.