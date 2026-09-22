Росгвардия Подмосковья совершила 2 334 выезда по сигналам тревоги за неделю

Сотрудники Росгвардии за неделю 2334 раза выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье, обеспечили безопасность 57 мероприятий и задержали 1098 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю 2334 раза выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье. Они обеспечили безопасность 57 мероприятий. Краж на охраняемых объектах не допущено.

По подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержали 1098 граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 564 проверки условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 67 единиц оружия, составили 100 административных протоколов и аннулировали 41 разрешение.

Подразделения специального назначения выполнили 29 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.