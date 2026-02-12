Росгвардия Подмосковья провела 35 тыс проверок владельцев оружия в 2025 г

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Московской области отметили 57-ю годовщину со дня образования. В 2025 году сотрудники провели более 35 тысяч проверок владельцев гражданского оружия и аннулировали свыше 1000 лицензий, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Московской области на учете состоят около 18 тысяч владельцев гражданского оружия. Сотрудники контролируют соблюдение требований к хранению, использованию и транспортировке оружия.

В 2025 году проведено свыше 35 тысяч проверок условий хранения оружия. По итогам проверок к административной ответственности привлекли более 6500 граждан. Аннулировано свыше 1000 лицензий и разрешений, из незаконного оборота изъято более 5000 единиц оружия, еще около 4500 единиц граждане сдали добровольно.

Особое внимание уделяется контролю за частными охранными организациями — их в регионе более 1000. За год проведено свыше 13 тысяч проверок охраны объектов. Подразделения также обеспечивают безопасность порядка 150 объектов топливно-энергетического комплекса, включая три объекта в Байконуре (Республика Казахстан).

В 2025 году поступило около 90 тысяч заявлений по вопросам оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, 97% из которых поданы через единый портал госуслуг.

В Росгвардии отметили, что профессионализм сотрудников лицензионно-разрешительной работы способствует обеспечению общественной безопасности и формированию культуры законопослушного обращения с оружием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.