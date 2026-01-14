Росгвардия Подмосковья поздравила журналистов региональных изданий с Днем российской печати

В День российской печати сотрудники подразделений вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области посетили редакции региональных газет и журналов.

Росгвардейцы подчеркнули значимость работы журналистов в формировании объективной информационной повестки и освещении деятельности ведомства. Представители подмосковного главка отметили, что регулярно сотрудничают с редакциями, которые рассказывают о службе стражей правопорядка, оперативных задержаниях, а также патриотических и социальных инициативах.

В знак признательности офицеры Росгвардии вручили журналистам благодарности и памятные подарки за профессионализм и вклад в создание положительного имиджа ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.