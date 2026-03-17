Росгвардия Подмосковья обеспечила перевозку ракеты на Байконуре

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» на космодроме Байконур. Пуск запланирован на 22 марта, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Пуск ракеты намечен на 22 марта. На орбиту планируется доставить оборудование для научных экспериментов, продукты питания, топливо, кислород, медикаменты и нагрузочные костюмы для экипажа.

Во время перевозки росгвардейцы обеспечили комплекс мер безопасности и сохранность ракетно-космической техники. Они контролировали пропускной режим на маршрутах следования, охраняли периметр и взаимодействовали с профильными службами космодрома для координации работы.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии участвуют в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории города Байконура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.