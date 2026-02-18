Росгвардия по приметам задержала рецидивиста, подозреваемого в краже в Подмосковье

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области по ориентировке задержали подозреваемого в хищении продуктов из известного супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Патрулировавшие территорию стражи правопорядка обратили внимание на подозрительного гражданина, который при виде служебного автомобиля занервничал и забежал в подъезд. Кроме того, молодой человек был схож по приметам с разыскиваемым за ранее совершенное преступление.

Как было установлено, в начале месяца посетитель зашел в торговую точку и принялся брать с витрин колбасные и рыбные изделия, водку и напитки. Не обременяя себя конспирацией воришка с провиантом в руках прошел через кассовую зону не оплатив товары.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали полиции. Им оказался 26-летний уроженец Коломны, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.