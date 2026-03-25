Росгвардия по Московской области обеспечивает охрану почти 70 тыс особо важных и режимных объектов

27 марта отмечается день войск национальной гвардии России. На сегодняшний день Росгвардия по Московской области обеспечивает охрану почти 70 тыс особо важных и режимных объектов, включая важные государственные объекты, подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, а также имущества физических и юридических лиц.

Каждый день в 56 округах Московской области 170 экипажей Росгвардии заступают на патрулирование улиц и жилых районов, реагируя на сигналы тревожных кнопок, сообщения о правонарушениях и чрезвычайных ситуациях.

В прошлом году сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии более 70 тыс. раз выезжали по сигналам «Тревога».

Помимо этого, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области несут службу на крупнейшем в мире космодроме «Байконур» в Республике Казахстан, обеспечивая охрану более 200 объектов комплекса и безопасность при транспортировке ракет до стартовой площадки и во время пуска.