Росгвардия обеспечила порядок на Пасху в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией обеспечили безопасность во время празднования Пасхи в Подмосковье. Богослужения и крестные ходы прошли более чем в 230 храмах в 28 округах и собрали свыше 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области несли службу в усиленном режиме во время празднования Светлого Христова Воскресения. К обеспечению порядка привлекли около 800 росгвардейцев.

Экипажи вневедомственной охраны дежурили в местах проведения богослужений и крестных ходов, а также на прилегающих территориях. Праздничные мероприятия состоялись более чем в 230 храмах, церквях и монастырях на территории 28 городских округов региона.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций и следили за соблюдением требований законодательства. В ведомстве отметили, что благодаря слаженной работе правоохранителей мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.