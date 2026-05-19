Росгвардия обеспечила безопасность шоу FMX13 в Рошале

Сотрудники Росгвардии 17 мая обеспечили охрану общественного порядка во время выступления команды по мотофристайлу FMX13 в спортивно-культурном центре Рошаля в Подмосковье. Мероприятие собрало более тысячи зрителей, нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечили безопасность показательного выступления известной команды по мотофристайлу. Для этого были организованы патрулирование территории и контроль доступа зрителей в спортивно-культурный центр.

Росгвардейцы взаимодействовали с организаторами мероприятия для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций.

Наряды вневедомственной охраны несли службу на прилегающей территории. Благодаря принятым мерам общественный порядок был обеспечен, происшествий не допущено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.