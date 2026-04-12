Росгвардия обеспечила безопасность прибытия Благодатного огня в Москву

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицией обеспечили охрану общественного порядка в одном из столичных аэропортов во время прибытия Благодатного огня накануне Пасхи Христовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инженерно-техническое отделение ОМОН «Меч» на транспорте заблаговременно обследовало территорию, прилегающую к месту встречи святыни, на предмет обнаружения опасных предметов.

Кроме того, спецназовцы оказывали содействие коллегам из МВД в досмотре транспорта, прибывающего на территорию международного аэропорта.

Традиционно делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню специальным рейсом из Иерусалима в один из столичных аэропортов. Для обеспечения безопасности при транспортировке Благодатного огня с борта самолета до кортежа сотрудники ОМОН «Меч» организовали специальный «коридор безопасности».

Благодатный огонь был доставлен в Храм Христа Спасителя для Патриаршего пасхального богослужения. Лампады со священным огнем будут доставлены в 15 других храмов столицы и