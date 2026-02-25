Росгвардейцы вытащили грузовик из снега в Балашихе

Сотрудники Росгвардии помогли 61-летнему жителю Балашихи, чей грузовой автомобиль застрял в снегу во время обильных осадков. Машина увязла на парковке и не могла выехать самостоятельно. На помощь пришел экипаж вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Инцидент произошел в Балашихе во время патрулирования территории. Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на грузовой автомобиль, который безуспешно пытался покинуть заснеженное парковочное место. Из-за обильных осадков и образовавшихся заносов тяжелая машина глубоко увязла в снегу, и водитель не мог сдвинуть ее с места самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.