Росгвардейцы выступили в роли судей военно-прикладных состязаний в Щелкове

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в судействе регионального первенства по военно-прикладным дисциплинам среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Тематическая игра «Тропа разведчика» включала в себя два этапа: сначала на территории воинской части участникам необходимо было преодолеть полосу препятствий, на скорость надеть костюмы химзащиты и продемонстрировать знания последовательности воинских званий.

Второй этап прошел на территории лесного массива. Здесь представителям Росгвардии необходимо было определить сильнейших в работе с азбукой Морзе, сборке и разборке учебного автомата Калашникова, умении оперативно разбить походную палатку и оказать первую помощь.

По результатам военно-патриотической игры победители и участники были награждены призами и подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.