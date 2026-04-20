Росгвардейцы провели встречу со школьниками в Орехово-Зуеве

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с учениками подшефного 2 класса школы №20 имени И. Н. Бирюкова в Орехово-Зуеве. Вместе со священнослужителем они поговорили с детьми о патриотизме, вере и будущем страны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны организовали для второклассников встречу со священнослужителем. Гости обсудили с детьми историю Отечества, значение веры и служения людям, а также напомнили, что именно молодому поколению предстоит строить будущее государства.

Школьники внимательно слушали выступающих и задавали вопросы о духовных ценностях и жизненном выборе.

«Сегодня мы говорили с ребятами о том, как вера и служение людям дополняют друг друга. Очень радостно видеть их живой интерес и искренние вопросы», — отметил начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Евгений Ястребов.

Священнослужитель подчеркнул, что встречи с воспитанниками профильных классов Росгвардии особенно запоминаются, поскольку именно за ними — будущее страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.