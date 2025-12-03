Росгвардейцы провели урок мужества ко Дню неизвестного солдата в Пушкино

Мероприятие собрало более 100 школьников, которым росгвардейцы рассказали о значении Дня неизвестного солдата. Участникам напомнили о подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях и оставшихся безымянными.

В ходе урока школьники узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю соотечественников в годы войн. Росгвардейцы подчеркнули, что такие встречи помогают сохранять историческую память, воспитывать патриотизм и уважение к защитникам Отечества.

Особое внимание уделили экспонатам времен Великой Отечественной войны, которые сотрудники отдела привезли из музея подразделения. Школьники увидели артефакты, оружие, боевые награды и личные вещи солдат, что позволило им ближе познакомиться с историей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.