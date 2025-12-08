Росгвардейцы провели экскурсию для кадетов в архив Минобороны в Подмосковье

Кадеты посетили атриум Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, где сотрудники архива рассказали о современных методах хранения документов. Участники экскурсии узнали о многоуровневой системе климат-контроля, цифровизации архивных фондов и технологиях, которые позволяют сохранять уникальные материалы в первозданном виде.

Экскурсоводы подробно объяснили, как осуществляется каталогизация и поиск информации, а также как документы включаются в электронные базы данных, доступные исследователям. Кадетам показали исторические свидетельства, среди которых журналы боевых действий, приказы, донесения и личные архивы военачальников времен Великой Отечественной войны.

Во время экскурсии школьники активно задавали вопросы о работе архивистов, специфике хранения секретных материалов и исследовательской деятельности архива. Специалисты рассказали, как архив помогает восстанавливать события военной истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.