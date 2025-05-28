Росгвардейцы провели экскурсию для кадет «Гвардейского класса» Подольска

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области организовали для кадет школы № 18 имени Подольских курсантов экскурсию в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

В сопровождении офицеров юные гвардейцы узнали историю монастыря, который был основан в 17 веке по инициативе Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Тишайшего.

Учащиеся совершили Евангельское путешествие, прикоснулись к православным святыням, попробовали монастырские кушанья в трапезной.

Этот день стал для кадетов ярким и познавательным событием, позволил им лучше понять богатую историю и духовное наследие России, а также вдохновил на дальнейшее изучение культурных и религиозных ценностей своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.