Росгвардейцы поздравили школьников в Одинцовском округе

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны и представитель совета ветеранов посетили летний лагерь школы № 9 в День защиты детей и провели для учеников праздничное мероприятие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» — вместе с председателем совета ветеранов подразделения побывали в летнем оздоровительном лагере на базе Одинцовской средней школы № 9 имени М. И. Неделина. Они поздравили детей с началом каникул и пожелали им яркого и безопасного отдыха.

Ветеран подразделения обратился к школьникам с теплыми словами и подчеркнул, что задача взрослых — сделать детство счастливым и беззаботным.

Для трех отрядов лагеря росгвардейцы организовали познавательную программу. Ребятам показали средства индивидуальной бронезащиты и специальное снаряжение. Дети смогли примерить бронежилет и защитную каску, а также задать вопросы о службе. За активность и хорошее настроение всем участникам вручили сладкие призы.

В завершение встречи сотрудники напомнили школьникам о правилах безопасного поведения дома и на улице во время каникул.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.