Росгвардейцы поздравили школьников с Новым годом и Рождеством в Подмосковье

Сотрудники Орехово‑Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области устроили праздничный сюрприз для учащихся подшефного 2 класса МОУСОШ № 20 им. Бирюкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теплая и по‑настоящему новогодняя встреча подарила ребятам массу радостных впечатлений и ощущение волшебства. Дети с первых минут почувствовали себя участниками настоящего праздника и с нетерпением ждали дальнейших сюрпризов.

Смех, радостные возгласы и искренние улыбки не прекращались на протяжении всего праздника. Каждый ребенок смог получить заряд положительных эмоций и почувствовать теплоту общего торжества.

Кульминацией встречи стало торжественное вручение сладких подарков и сувениров с символикой Росгвардии. Под дружные аплодисменты и восторженные возгласы каждый ученик получил красочно оформленный сюрприз. Эти подарки непременно останутся в памяти ребят как яркое воспоминание о чудесном дне, наполненном радостью и новогодним волшебством.

В завершение праздника представители Орехово‑Зуевского ОВО поблагодарили школьников за активное участие в ведомственных акциях, поздравили их с наступившим Новым годом и пожелали крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, отличных успехов в учебе и множества новых ярких впечатлений.

