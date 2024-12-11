Росгвардейцы помогли задержать подозреваемого в краже икон в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали содействие коллегам из МВД при задержании неоднократно судимого 64-летнего жителя Павловского Посада, подозреваемого в краже антикварных икон. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Следствием установлено, что в ночное время злоумышленник проник в частные дома в деревнях Бяльково и Гридино, разбив окна. Он совершил кражу икон из жилищ и скрылся с мест преступления.

При обыске в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты 4 похищенные иконы, две из которых, являются антикварными. По предварительным данным, правонарушитель успел продать два украденных образца.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.