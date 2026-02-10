сегодня в 19:44

Росгвардейцы помогли водителю выбраться из сугроба в Коломне

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области помогли водителю, чей автомобиль застрял в сугробе в Коломне, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Во время патрулирования в Коломне сотрудники вневедомственной охраны заметили легковой автомобиль, который увяз в сугробе. Водитель не смог самостоятельно выбраться из снежного заноса.

Росгвардейцы оперативно пришли на помощь и с помощью буксировочного троса вытащили машину на расчищенную дорогу.

Местный житель поблагодарил сотрудников Росгвардии за профессионализм и неравнодушие, после чего продолжил движение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.