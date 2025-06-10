Росгвардейцы Подмосковья выезжали около 32 тыс раз по сигналам «Тревога» с января Общество 10 июня 2025 13:30 Фото - © ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 10 тысяч мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 2 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.