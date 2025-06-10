Росгвардейцы Подмосковья выезжали около 32 тыс раз по сигналам «Тревога» с января
Фото - © ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 10 тысяч мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 2 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведена 21 071 проверка обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 2 781 единица оружия. Составлено 3728 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 699 разрешений.
Подразделениями специального назначения выполнено 509 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.