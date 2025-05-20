Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 2,1 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 140 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 960 граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведены 616 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 67 единиц оружия. Составлено 127 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 49 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено 18 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.