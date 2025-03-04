сегодня в 15:08

Росгвардейцы Подмосковья в феврале более 9 тыс раз выезжали по «Тревоге»

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 790 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 4 590 граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 4 186 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 727 единиц оружия. Составлено 869 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 178 разрешений.

Подразделениями специального назначения выполнено порядка 130 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.