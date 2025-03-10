Росгвардейцы Подмосковья провели турнир в честь международного женского дня

В Подмосковье прошел турнир по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудниц Главного управления Росгвардии по Московской области. В соревнованиях приняли участие 9 лучших стрелков-женщин всех подразделений территориального органа, сообщает пресс-служба управления.

По условия упражнения участницам предстояло поразить мишень 10 выстрелами на дистанции 25 метров. Все спортсменки успешно справились и показали высокие результаты.

По итогам турнира победу одержала представительница ОМОН «Русич» Елизавета З., второе место заняла сотрудница отдела по взаимодействию со СМИ подмосковного главка Росгвардии Юлия Виноградова, а на третью ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из СОБР Нина Д.

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков поздравил всех участниц соревнований с наступающим весенним праздником и вручил победителям соревнований кубки, медали и подарки.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.