Росгвардейцы Подмосковья провели для школьников патриотические мероприятия

В Серпухове росгвардейцы организовали для ребят «День открытых дверей» и провели экскурсию по подразделению. В рамках мероприятия гости познакомились с историей образования отдела и узнали о задачах правоохранителей. Также сотрудники Росгвардии показали детям оснащение патрульного автомобиля и рассказали о правилах управления транспортным средством, оборудованным сигнально-громкоговорящей установкой.

Сотрудники Орехово-Зуевского ОВО провели для пятиклассников Ликино-Дулевской школы «Урок мужества». Стражи порядка рассказали детям о роли войск национальной гвардии Российской Федерации в обеспечении безопасности государства и важностисохранения памяти о подвигах предков.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.