Росгвардейцы Подмосковья провели для ребят выставку уникальных экспонатов ВОВ

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с ветеранами войск правопорядка провели для школьников выставку уникальных экспонатов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления.

Старшеклассники собрались в библиотеке города Красноармейска, где росгвардейцы рассказали ребятам о ключевых сражениях того непростого периода для нашей страны.

Особый интерес у школьников вызвала демонстрация уникальных экспонатов, найденных поисковыми отрядами. Ребята смогли в буквальном смысле прикоснуться к прошлому и проникнуться героическими подвигами соотечественников.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.