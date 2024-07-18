Росгвардейцы Подмосковья присоединились к акции «Каникулы с Росгвардией»

Сотрудники отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области присоединись к ежегодной летней акции «Каникулы с Росгвардией» и провели встречи с детьми, сообщает пресс-служба ведомства.

В г. о. Ступино росгвардейцы проведи беседу с ребятами общероссийского движения «Движение первых» и рассказали о том, как правильно вести себя при участии в мероприятиях с большим количеством людей. Дети узнали о правилах безопасной езды на самокатах и алгоритме действий при разговоре с «телефонными мошенниками».

Сотрудники Пушкинского ОВО встретились с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Пушкино». Гости провели для ребят занятия по соблюдению правил безопасности при обнаружении подозрительных или забытых предметов. В завершении дети познакомились с техническим оснащением патрульного автомобиля Росгвардии, а также примерили защитный бронежилет и шлем, используемые росгвардейцами в повседневной деятельности.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.