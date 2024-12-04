Росгвардейцы Подмосковья пресекли две кражи из сетевого гипермаркета

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли два факта кражи из местного гипермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Вечером, прибыв по сигналу «тревога», сотрудниками Росгвардии был задержан 29-летний мужчина, который решил «закупиться» деликатесами перед предстоящими праздниками. Гражданин выбрал товары на сумму 11 000 рублей, но на кассе самообслуживания оплатил лишь несколько недорогих позиций и вышел из торгового зала.

Через несколько дней росгвардейцы задержали 41-летнего уроженца Пермского края. Злоумышленник надел на себя понравившуюся неоплаченную куртку и спрятал под нее несколько бутылок алкоголя. Сумма ущерба могла составить около 20 000 рублей.

Правонарушители были переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.