Росгвардейцы Подмосковья обеспечивают безопасность «Байконура»

Сотрудники отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированного на территории комплекса «Байконур», обеспечивают правопорядок и безопасность стратегического объекта. Они сопровождают транспортировку ракет-носителей к стартовым площадкам, контролируют безопасность пусковых процессов, а также защищают квартиры и дома жителей города.

Под постоянной охраной находятся более 200 инфраструктурных объектов — от сооружений с уникальной космической техникой до социально значимых учреждений, включая школы и больницы. Росгвардейцы сопровождают грузы особой важности, патрулируют периметр и оперативно пресекают правонарушения, обеспечивая стабильную работу космодрома.

История «Байконура» началась 2 июня 1955 года, когда директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР утвердили проекты строительства будущего комплекса. В документах объект проходил под условным названием «Тайга». Строительство велось в условиях строгой секретности и было завершено в короткие сроки. За десятилетия работы с космодрома на орбиту вывели тысячи аппаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.