Росгвардейцы Подмосковья обеспечили порядок во время праздника Курбан-байрам

Более 600 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с представителями правоохранительных органов региона обеспечили охрану общественного порядка и общественную безопасность во время проведения мероприятий, посвященных празднованию мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщает пресс-служба управления.

Маршруты патрулирования росгвардейцев были максимально приближены к местам проведения культурно-массовых мероприятий.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.