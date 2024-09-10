Росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность более 700 мероприятий в августе

Экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 10 200 выездов по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 3 500 граждан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 3 600 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 682 единицы оружия. Составлено 1 046 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 224 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 152 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.