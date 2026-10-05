Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с кадетами школы № 18 почтили память Подольских курсантов. У памятника юным защитникам они объявили минуту молчания и возложили цветы.

В октябре 1941 года Подольские курсанты в составе 43-й армии защищали подступы к столице. В ожесточенных боях они сдерживали наступление противника, проявляя мужество, стойкость и верность воинскому долгу. Их подвиг внес значительный вклад в оборону Москвы и стал примером самоотверженного служения Отечеству.

«Проведение таких мероприятий способствует военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у кадетов уважительного отношения к истории своей страны и сохранению преемственности поколений», — отметил начальник Подольского отдела вневедомственной охраны майор полиции Евгений З.

В завершение мероприятия росгвардейцы поздравили классных руководителей кадетских классов с Днем учителя. Они поблагодарили педагогов за профессиональный труд и значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.