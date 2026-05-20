Росгвардейцы оценили смотр строя и песни в Подольске Подмосковья

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны 18 мая вошли в состав жюри смотра строя и песни в школе №18 имени Подольских курсантов в Подольске. Мероприятие приурочили к 10-летию образования Росгвардии, сообщает пресс-служба Росгвардии Московского области.

Смотр строя и песни прошел в школе №18 имени Подольских курсантов в рамках юбилея Росгвардии. В жюри вошли сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, руководство образовательного учреждения и участники специальной военной операции.

В конкурсе участвовали ученики с 1 по 11 классы. Школьники продемонстрировали строевую подготовку, слаженность действий, четкость выполнения команд и исполнение патриотических песен.

Росгвардейцы оценивали дисциплину, уровень подготовки команд, сплоченность и качество выполнения элементов. Особое внимание уделили строевой выправке и синхронности движений.

«Такие мероприятия помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, уважение к истории нашей страны и воинским традициям. Ребята показали достойный уровень подготовки, сплоченность и настоящее стремление к победе», — отметил начальник Подольского отдела вневедомственной охраны майор полиции Евгений Зубков.

По итогам смотра лучшие команды наградили грамотами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.