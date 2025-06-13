Росгвардейцы обеспечили безопасность проведения Дня России на территории Московской области

Более 900 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с представителями МВД региона обеспечили безопасность мероприятий, посвященных одному из главных государственных праздников — Дню России. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны осуществляли усиленное патрулирование в районах проведения праздничных мероприятий, прилегающих территорий, а также на концертных площадках и местах массового пребывания граждан.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии контролировали оборот оружия и деятельность частных охранных организаций.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и реализации комплекса организационных мер нарушений общественного порядка не допущено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.