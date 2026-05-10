Росгвардейцы обеспечили безопасность при праздновании Дня Великой Победы в Подмосковье

9 мая 2026 года сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из МВД приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы взяли под усиленный контроль места массовых мероприятий и концертных площадок, а также территории проведения памятных митингов.

Инженерно-техническими группами ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет» было проведено обследование территорий массового пребывания граждан для выявления взрывоопасных предметов.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы контролировали соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Экипажи групп задержания вневедомственной охраны были приближены к местами проведения торжественных мероприятий.

Для обеспечения безопасности празднования Дня Победы было привлечено свыше 500 сотрудников и военнослужащих подмосковного главка Росгвардии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.