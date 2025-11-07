Росгвардеец из Клина стал участником экстремального телешоу «Победители»

Сотрудник Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прапорщик полиции Андрей Муратов принял участие в масштабном телевизионном проекте «Победители», съемки которого проходят на территории подмосковного комплекса «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом проекте, организованном телеканалом «РЕН ТВ», собрались 28 команд из 140 участников, среди которых как именитые профессиональные атлеты, так и действующие сотрудники правоохранительных органов, спецподразделений, медицинских и спасательных служб. Всех их объединяет готовность преодолевать трудности, проверить себя на прочность и никогда не сдаваться.

Андрей является опытным спортсменом — имеет черный пояс по каратэ, звание мастера спорта по пауэрлифтингу, по жиму лежа, является абсолютным победителем открытого турнира «Мегаполис» по жиму лежа, многократным чемпионом турниров по этим видам спорта, а также финалистом Всероссийских соревнований по силовому экстриму, по результатам которых вошел в десятку сильнейших атлетов России.

В составе команды под руководством известного российского атлета Михаила Кокляева росгвардейцу вместе с другими участниками команды предстояло пройти уникальную экстремальную полосу препятствий, где каждый этап стал настоящим испытанием силы, воли и характера. Спортсменам нужно было поднять и толкнуть бревно весом 150 килограммов, взобраться по канатам и рукоходам без страховки, преодолеть крутые подъемы и скользкие спуски, а затем без малейшей передышки выйти на огневой рубеж.

Состязания проходили в реальных погодных условиях под проливным дождем, при порывистом ветре и холоде. По словам самих наставников и судей проекта, даже ветераны спецподразделений сходят с дистанции, не выдерживая накала борьбы. Организаторы не дают участникам ни минуты отдыха, превращая каждое испытание в проверку человеческих возможностей на пределе.

Программа выходит по субботам в 20:00 на телеканале «РЕН ТВ». Первый выпуск выйдет в эфир уже 8 ноября.

