Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, сообщается на сайте ведомства.

В отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено дело из-за публичных призывов осуществлению террористической деятельности после постановки спектакля «Финист-Ясный Сокол».

Светлана Петрийчук написала сценарий к спектаклю. В настоящее время Евгения Беркович и Светлана Петрийчук вину не признают.

Ранее Московский суд оставил без изменений постановление Замоскворецкого районного суда о продлении ареста драматурга Светланы Петрийчук и театрального режиссера Евгении Беркович.