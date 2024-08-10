«Росавтом»: энергоблоки Курской АЭС работают в штатном режиме

Там работают энергоблоки № 3 и 4. А энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации «без генерации».

Из-за введенного режима ЧС федерального масштаба в регионе, руководство станции приняло решение временно уменьшить число сотрудников на стройплощадке АЭС-2.

Также радиационный фон на станции и в районе нее находится на нормальном уровне.

В августе ВСУ начали плотно обстреливать и атаковать территорию Курской области и госграницу РФ. Они применяют ракеты, дроны, военную технику и бойцов. Противник бьет по мирным жителям и гражданским объектам. В результате атак есть убитые и раненые, в том числе и дети.