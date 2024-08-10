«Росавтом»: энергоблоки Курской АЭС работают в штатном режиме
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Все системы, обеспечивающие ход энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ Курской АЭС, функционируют штатно, сообщает пресс-служба «Росатома».
Там работают энергоблоки № 3 и 4. А энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации «без генерации».
Из-за введенного режима ЧС федерального масштаба в регионе, руководство станции приняло решение временно уменьшить число сотрудников на стройплощадке АЭС-2.
Также радиационный фон на станции и в районе нее находится на нормальном уровне.
В августе ВСУ начали плотно обстреливать и атаковать территорию Курской области и госграницу РФ. Они применяют ракеты, дроны, военную технику и бойцов. Противник бьет по мирным жителям и гражданским объектам. В результате атак есть убитые и раненые, в том числе и дети.