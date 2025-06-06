«Росатом» аккредитовал испытательный комплекс «ЭНА»
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
Испытательный комплекс предприятия «ЭНА» в городском округе Щелково успешно прошел аккредитацию государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» в качестве испытательной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Данная аккредитация подтверждает высокий уровень компетентности и технической оснащённости комплекса, а также его соответствие строгим нормативным требованиям и стандартам безопасности атомной отрасли. Получение данной аккредитации позволит повысить качество контроля и ускорить процессы подтверждения соответствия производимого оборудования.
Теперь предприятие «ЭНА» готово оказывать услуги по проведению испытаний продукции сторонних организаций в рамках области аккредитации.
АО «ЭНА» — один из ведущих российских производителей насосного оборудования. Свою историю предприятие ведет с 1932 года.
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