«Росатом» аккредитовал испытательный комплекс «ЭНА»

Испытательный комплекс предприятия «ЭНА» в городском округе Щелково успешно прошел аккредитацию государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» в качестве испытательной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная аккредитация подтверждает высокий уровень компетентности и технической оснащённости комплекса, а также его соответствие строгим нормативным требованиям и стандартам безопасности атомной отрасли. Получение данной аккредитации позволит повысить качество контроля и ускорить процессы подтверждения соответствия производимого оборудования.

Теперь предприятие «ЭНА» готово оказывать услуги по проведению испытаний продукции сторонних организаций в рамках области аккредитации.

АО «ЭНА» — один из ведущих российских производителей насосного оборудования. Свою историю предприятие ведет с 1932 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.