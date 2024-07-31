Роналду подозревают в тайной свадьбе с испанской моделью

Спортсмен намекнул, что он больше не холостяк. Футболист, предположительно, женился на модели из Испании Джорджине Родригес. Они были вместе на протяжении семи лет и даже родили двоих детей.

О личной жизни Роналду случайно проболтался в видео, снятом для фитнес-бренда Whoop. В ролике он сказал, что, когда не занимается в спортклубе, обожает «работать со своей женой дома».

Фанаты удивились этому заявлению, ведь им было известно лишь то, что футболист встречается с Родригес. Ни о какой свадьбе пара не объявляла.

Поэтому пользователи соцсетей предположили, что футболист и модель поженились тайно. Однако информацию об этом команда спортсмена не подтверждала.

Ранее сборная Португалии проиграла Франции в четвертьфинале Евро-2024. Роналду покинул турнир 6 июля.