Роналду подозревают в тайной свадьбе с испанской моделью
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Всемирно известный футболист Криштиану Роналду случайно проболтался о своей личной жизни, сообщает Voice.
Спортсмен намекнул, что он больше не холостяк. Футболист, предположительно, женился на модели из Испании Джорджине Родригес. Они были вместе на протяжении семи лет и даже родили двоих детей.
О личной жизни Роналду случайно проболтался в видео, снятом для фитнес-бренда Whoop. В ролике он сказал, что, когда не занимается в спортклубе, обожает «работать со своей женой дома».
Фанаты удивились этому заявлению, ведь им было известно лишь то, что футболист встречается с Родригес. Ни о какой свадьбе пара не объявляла.
Поэтому пользователи соцсетей предположили, что футболист и модель поженились тайно. Однако информацию об этом команда спортсмена не подтверждала.
Ранее сборная Португалии проиграла Франции в четвертьфинале Евро-2024. Роналду покинул турнир 6 июля.