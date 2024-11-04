Роман Терюшков поздравил жителей Люберец с Днем народного единства

Он подчеркнул, что этот день, обращающий нас к героическому прошлому нашей страны — в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«Спустя 400 лет, мы вспоминаем эту дату, говоря, что в единстве наша сила и наша победа. Именно тогда Россия обрела идею, которая объединила народ. В тяжелейшей ситуации нить русской истории не прервалась благодаря воинской доблести, гражданственности и патриотизму. Сегодня День народного единства приобретает ещё большее значение. История подтверждает, что только вместе мы можем справиться с любыми вызовами, стоящими перед нашей Родиной. Сплоченность многонационального народа всей страны, мужество и героизм военных на линии фронта, приближают Россию к победе. Желаю всем нам единства и веры в свои силы! С праздником», — заключил Терюшков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.