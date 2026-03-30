Роман Шамнэ проинспектировал ремонт в Апрелевке

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ 20 марта провел выездное совещание на объекте капитального ремонта — дошкольном отделении Апрелевской школы № 3. Глава отметил, что работы продолжаются планомерно, а динамика преображения здания наглядна с каждой неделей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с представителем подрядной организации он прошел по этажам, детально обсудив ход строительных работ. Особое внимание было уделено завершенным «скрытым» этапам. Как подчеркнул Роман Шамнэ, именно эти, невидимые глазу работы, определяют долговременную надежность здания.

В настоящее время на объекте выполнен значительный объем таких этапов. В плане подрядчика — фасадные работы, монтаж систем отопления и вентиляции, а также модернизация пищеблока и входных групп.

«В сентябре в этом здании с трудом можно будет узнать знакомый многим поколениям жителей Апрелевки советский детсад образца 1965 года. Уверен: родители и ребята оценят», — приводятся слова главы муниципалитета.

Роман Шамнэ добавил, что конечная цель ремонта — создание современного, безопасного и комфортного пространства для маленьких воспитанников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.